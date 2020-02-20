На Ямале запретили продажу зажигалок несовершеннолетним

ТАСС, 20 февраля. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в четверг в окончательном чтении приняли законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, в том числе зажигалок. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания в четверг.

"Ямал стал первым российским субъектом, запретившим продавать детям товары для сниффинга (вдыхание газа для зажигалок - прим. ТАСС). 20 февраля ямальские депутаты в окончательном чтении поддержали законопроект, который стал ответом на запрос родителей, медицинского сообщества и правоохранительных органов. За нарушение запрета установлена административная ответственность: максимальный размер штрафа составит 50 тыс. рублей, за повторное нарушение - 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при покупке товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, продавец вправе потребовать документ, чтобы установить возраст покупателя, а в случае сомнений - отказать в продаже.

"Под модным среди молодежи названием скрывается опасная токсикомания. Мы понимаем, что одними запретительными мерами не обойтись, поэтому будем продолжать активную профилактическую работу. Мы должны вооружить родителей и образовательные учреждения информацией для борьбы с этим опасным и вредным явлением", - приводит пресс-служба слова одного из инициаторов законопроекта, заместителя председателя ямальского парламента Дмитрия Жаромских.

Ранее в пресс-службе проекта "Трезвая Россия" сообщили, что, по данным экспертов, с 2013 года во многих регионах страны фиксируется распространение среди подростков в возрасте 10-15 лет такой формы токсикомании, как сниффинг - вдыхание газа для зажигалок и других веществ. В связи с этим руководитель проекта, член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить в стране оборот товаров, в составе которых есть токсические вещества, в частности запретить продажу несовершеннолетним газовых баллонов для заправки зажигалок, клея и бытовой химии.

При вдыхании пары бытового газа, содержащиеся в зажигалках или баллончиках портативных газовых устройств, вызывают аритмию и остановку сердца и с высокой вероятностью могут привести к летальному исходу. В прошлом году на Ямале зафиксировали девять случаев вдыхания подростками паров газа, в 2018 году таких было семь, два из них закончились смертью.