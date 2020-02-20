Выставка с мумией мамонтенка Любы открылась в Тюмени

ТАСС, 20 февраля. Мумия мамонтенка Любы, которой более 40 тыс. лет, открылась в музейном комплексе имени И. Я. Словцова в Тюмени. Помимо древнего экспоната на выставке представлены картины и скульптуры на тему мифов про мамонтов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного департамента культуры.

Оленевод Юрий Худи обнаружил мумию в мае 2007 года на полуострове Ямал. Свое имя мамонтенок получил в честь жены оленевода. Животное погибло, когда ему было не более одного года, утонув в реке. Эксперты считают, что мумия представляет особую ценность, поскольку тело мамонтенка сохранилось почти полностью.

"В музейном комплексе им. И. Я. Словцова состоялось открытие выставочного проекта "40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы", который реализуется в рамках нацпроекта "Культура". Посетители выставки увидели детеныша мамонта, который на сегодняшний день является самой уникальной в мире находкой подобного рода. Также посетители познакомились с научными фактами и мифами о самых знаковых животных ледникового периода", - сказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что на выставке также представлены картины Сергея Баранова, которые он создал специально для проекта. В них отражены мифы и легенды о мамонтах. "В течение многих веков народы, живущие на земле мамонтов, слагали о них самые разные легенды, в которых мамонт предстает исполинской щукой, быком и даже крысой. Основными содержательными линиями [в картинах] являются две "правды" о мамонтах: реалистичная и мифологическая", - отметили в пресс-службе.

В экспозицию вошли предметы из фондовой коллекции палеонтологии Тюменского музейно-просветительского объединения. Выставка продлится до 19 апреля 2020 года.

Мумия мамонтенка Любы хранится в Музейно-выставочном комплексе им. И. С. Шемановского (Салехард). С момента находки экспонат успел поучаствовать в выставках как в российских регионах, так и за рубежом.