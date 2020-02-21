20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Живущие в Югре народы Севера смогут общаться в интернете на родном языке

В регионе началась унификация юникода родного языка коренных малочисленных народов севера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Символы хантыйского и мансийского алфавитов для системы юникода - универсального кода, впервые в России в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) планируют включить в данный стандарт. Он позволит представителям коренных малочисленных народов Севера вести переписку в интернете на родном языке, а специалистам - создавать электронные шрифты для данных языков, сообщил ТАСС руководитель центра информационно-аналитических систем Югорского научно-исследовательского института информационных технологий (ЮНИИИТ) Владимир Бурлуцкий.

По данным региональных властей, в Югре проживает более 30 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы). Это около 2% от всего населения региона (более 1,6 млн человек). Примерно 4,5 тыс. из них ведут традиционный образ жизни. Общение в интернете и запись информации в популярных компьютерных текстовых редакторах на родном языке для них связаны с трудностями, поскольку некорректно отображаются символы алфавита, а также отсутствуют общераспространенные шрифты для него.

"В Югре впервые в России началась унификация юникода родного языка коренных малочисленных народов севера. Данный проект поможет устранить цифровое неравенство языков, ведь сегодня для полноценного существования любого языка необходимы шрифты, компьютерные раскладки и электронные словари. В нашем случае ситуация осложняется отсутствием ряда символов хантыйского и мансийского языков в юникоде", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в работе задействованы несколько окружных ведомств (департамент образования и молодежной политики Югры, департамент общественных и внешних связей Югры, департамент внутренней политики автономного округа), Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, представители коренных народов, проживающие в регионе и специалисты в области филологии и этнографии из Венгрии и Финляндии.

Бурлуцкий отметил, что работа над проектом усложняется в связи с разночтением норм правописания слов в хантыйском и мансийском языках и наличием в них множества диалектных форм. "Поэтому дополнительно проводится работа по осмыслению состояния орфографии и письменности, обращаемся к коллегам из научных учреждений России, многие годы занимающимся хантыйским и мансийским языками", - уточнил он.

Руководитель центра информационно-аналитических систем ЮНИИИТа добавил, что планируется все данные по работе над символами юникода разместить в открытом доступе. Такой шаг позволит всем заинтересованным разработчикам создавать шрифты для языков ханты и манси.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Глава Сургута обязал своих подчиненных ездить на работу на автобусах из-за жалоб жителей
Таким образом чиновники проконтролируют работу общественного транспорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС