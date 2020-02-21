Живущие в Югре народы Севера смогут общаться в интернете на родном языке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Символы хантыйского и мансийского алфавитов для системы юникода - универсального кода, впервые в России в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) планируют включить в данный стандарт. Он позволит представителям коренных малочисленных народов Севера вести переписку в интернете на родном языке, а специалистам - создавать электронные шрифты для данных языков, сообщил ТАСС руководитель центра информационно-аналитических систем Югорского научно-исследовательского института информационных технологий (ЮНИИИТ) Владимир Бурлуцкий.

По данным региональных властей, в Югре проживает более 30 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы). Это около 2% от всего населения региона (более 1,6 млн человек). Примерно 4,5 тыс. из них ведут традиционный образ жизни. Общение в интернете и запись информации в популярных компьютерных текстовых редакторах на родном языке для них связаны с трудностями, поскольку некорректно отображаются символы алфавита, а также отсутствуют общераспространенные шрифты для него.

"В Югре впервые в России началась унификация юникода родного языка коренных малочисленных народов севера. Данный проект поможет устранить цифровое неравенство языков, ведь сегодня для полноценного существования любого языка необходимы шрифты, компьютерные раскладки и электронные словари. В нашем случае ситуация осложняется отсутствием ряда символов хантыйского и мансийского языков в юникоде", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в работе задействованы несколько окружных ведомств (департамент образования и молодежной политики Югры, департамент общественных и внешних связей Югры, департамент внутренней политики автономного округа), Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, представители коренных народов, проживающие в регионе и специалисты в области филологии и этнографии из Венгрии и Финляндии.

Бурлуцкий отметил, что работа над проектом усложняется в связи с разночтением норм правописания слов в хантыйском и мансийском языках и наличием в них множества диалектных форм. "Поэтому дополнительно проводится работа по осмыслению состояния орфографии и письменности, обращаемся к коллегам из научных учреждений России, многие годы занимающимся хантыйским и мансийским языками", - уточнил он.

Руководитель центра информационно-аналитических систем ЮНИИИТа добавил, что планируется все данные по работе над символами юникода разместить в открытом доступе. Такой шаг позволит всем заинтересованным разработчикам создавать шрифты для языков ханты и манси.