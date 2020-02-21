Территория бывшего автозавода "Амур" войдет в новоуральский ТОСЭР "Росатома"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоуральске (Свердловская область) будет расширена за счет участка, где расположены цеха автомобильного завода "Амур", который проходит процедуру банкротства, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель главы администрации Новоуральского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям Михаил Черницкий.

"Мы планируем расширить территорию ТОСЭР за счет дополнительной шестой площадки, эта площадка связана с заводом "Амур", площадка представляет определенный интерес для инвесторов.<…> Эта территория "браунфилд" [участок или группа участков земли, на которых располагаются нефункционирующие и заброшенные здания промышленного или коммерческого назначения] - там есть вся необходимая инфраструктура. На этой площадке планируем создание еще 500 рабочих мест. На сегодняшний день администрация ведет переговоры с четырьмя потенциальными инвесторами", - сказал Черницкий.

В настоящее время в ТОСЭР "Новоуральск" уже зарегистрированы четыре резидента с общим объемом инвестиций более 300 млн руб. и плановым созданием более 230 рабочих мест.

ТОСЭР "Новоуральск" - одна из территорий опережающего социально-экономического развития, расположенных в закрытых населенных пунктах, где градообразующими предприятиями выступают структуры "Росатома". В Новоуральске расположен Уральский электрохимический комбинат. В АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Завод "Амур" был образован как филиал МосавтоЗИЛа в 1967 году. В феврале 1977 года на предприятии был создан цех сборки автомобилей. В 2003 году на базе активов Уральского автомоторного завода было создано предприятие "Автомобили и моторы Урала". 27 августа 2009 года в отношении предприятия Арбитражным судом Свердловской области введена процедура внешнего управления. На данный момент завод не работает и проходит процедуру банкротства.