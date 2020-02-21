20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Территория бывшего автозавода "Амур" войдет в новоуральский ТОСЭР "Росатома"

На площадке планируется создание 500 рабочих мест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоуральске (Свердловская область) будет расширена за счет участка, где расположены цеха автомобильного завода "Амур", который проходит процедуру банкротства, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель главы администрации Новоуральского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям Михаил Черницкий.

"Мы планируем расширить территорию ТОСЭР за счет дополнительной шестой площадки, эта площадка связана с заводом "Амур", площадка представляет определенный интерес для инвесторов.<…> Эта территория "браунфилд" [участок или группа участков земли, на которых располагаются нефункционирующие и заброшенные здания промышленного или коммерческого назначения] - там есть вся необходимая инфраструктура. На этой площадке планируем создание еще 500 рабочих мест. На сегодняшний день администрация ведет переговоры с четырьмя потенциальными инвесторами", - сказал Черницкий.

В настоящее время в ТОСЭР "Новоуральск" уже зарегистрированы четыре резидента с общим объемом инвестиций более 300 млн руб. и плановым созданием более 230 рабочих мест.

ТОСЭР "Новоуральск" - одна из территорий опережающего социально-экономического развития, расположенных в закрытых населенных пунктах, где градообразующими предприятиями выступают структуры "Росатома". В Новоуральске расположен Уральский электрохимический комбинат. В АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Завод "Амур" был образован как филиал МосавтоЗИЛа в 1967 году. В феврале 1977 года на предприятии был создан цех сборки автомобилей. В 2003 году на базе активов Уральского автомоторного завода было создано предприятие "Автомобили и моторы Урала". 27 августа 2009 года в отношении предприятия Арбитражным судом Свердловской области введена процедура внешнего управления. На данный момент завод не работает и проходит процедуру банкротства.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Экс-замминистра Свердловской области обжалует решение суда по делу "Титановой долины"
Другой фигурант дела, гендиректор ОЭЗ Артемий Кызласов апелляционную жалобу пока не подавал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС