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Масленица в Екатеринбурге впервые пройдет в Каменных палатках

Еще одним новым местом, где жители Свердловской области смогут проводить зиму, станет поселок Висим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга впервые встретят Масленицу в Каменных палатках - древнем природном памятнике. Празднование пройдет 29 февраля, сообщила директор центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова в Уральском региональном центре ТАСС в пятницу.

Шарташские каменные палатки - известные на Урале скалы из плит матрацевидной формы, образовавшиеся в результате выветривания породы, относятся к гранитному массиву, возраст которого - 300 млн лет. Памятник вошел в список пятнадцати живописных мест России по версии сервиса Google Maps - наряду с Севкабель портом (Санкт-Петербург), природным заповедником "Столбы" (Красноярский край), кораблем-музеем Гото Предестинация (Воронеж), башней Сююмбике (Казань), мостом на остров Русский (Владивосток), Телецким озером на Алтае и другими.

"В этом году 29 февраля впервые Масленица пройдет на территории Шарташского парка в Каменных палатках - на территории природного, очень популярного объекта. <…> Это показатель того, что такие объекты должны на своей территории развивать событийный туризм", - сказала Туканова.

Еще одним необычным местом, где жители и гости Свердловской области впервые смогут проводить зиму и встретить весну, станет поселок Висим, который входит в кластер горнолыжного комплекса "Гора Белая".

"Висим уже становится местом, где у нас проводятся мероприятия гастрономические: первое проводилось осенью 2019 года, Масленица - второе гастрономическое событие Висима. Мероприятие - однодневный тур: будут блины, экскурсия по деревянным домам Висима, хороводы, сжигание чучела, а также путевая экскурсия из Екатеринбурга в Висим с рассказом о горе Белой, ее достопримечательностях. Мне кажется, очень правильный вектор выбран - когда, помимо огромной работы по привлечению инвесторов на горно-туристический кластер, проводятся еще и вот такие события, которые привлекают внимание туристов", - отметила Туканова.

О Каменных палатках

На месте Шарташских каменных палаток учеными были обнаружены многочисленные осколки керамики, каменные орудия, наконечники стрел из камня, костей и металла, бусы из хрусталя, бронзовые фигурки, мелкие пережженные кости. На верхушке одной из палаток находится будто бы выдолбленная чаша - по одной из версий это был место жертвоприношений древнего человека, по другой - ниша образовалась путем выветривания в более слабом месте гранита.

Решение о создании на базе горнолыжного центра "Гора Белая" и прилежащих территорий нового туристического кластера принял в 2018 году глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Территория кластера - 2,5 тысячи кв. км, его предполагается разделить на три зоны: рекреационную, которая включает природный парк "Река Чусовая", зону семейного отдыха и непосредственно гору - для спортивного отдыха. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.

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