РМК планирует рекультивировать 322 га земли рядом с Карабашом к 2025 году

КАРАБАШ /Челябинская область/, 21 февраля. /ТАСС/. Русская медная компания планирует рекультивировать 322 га загрязненных земель рядом с челябинском Карабашом, где работает предприятие "Карабашмедь". Закончить мероприятия планируется в 2024-2025 гг., сообщила в пятницу ТАСС вице-президент компании по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

Карабаш - один из исторических центров отечественной цветной металлургии, где добыча и производство меди в промышленных масштабах начались в 1910 г. Из-за несовершенства технологии и отсутствия должным образом организованных очистных сооружений на протяжении десятилетий городу и окрестностям наносился экологический ущерб.

"Нужно рекультивировать суммарно 322 га. Это пойма реки - 243 га, третье хвостохранилище - 43 га, четвертое хвостохранилище, которое отдано в аренду. По плану это конец 2024 года или 2025 год. Все зависит от того, как быстро экологическая пройдет экспертиза, получено финансирование и проведены работы", - сказала она.

Гончар добавила, что для рекультивации поймы реки Сак-Елга планируется привлечь федеральное финансирование. Для этого необходимо попасть в реестр объектов накопленного вреда и нацпроект "Экология". "Компания готова взять на себя проектно-сметную документацию, изыскания, а уже на реализацию мы хотели бы привлечь федеральное финансирование", - отметила она.

Карабаш - моногород в Челябинской области, население составляет более 11 тыс. человек. В городе расположено одно из старейших медеплавильных предприятий региона - завод "Карабашмедь", который в 2004 году вошел в состав РМК. В конце 1980-х годов из-за тяжелой экологической ситуации работа завода была прекращена. Производство черновой меди возобновилось в Карабаше в 1998 году.