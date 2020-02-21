20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РМК планирует рекультивировать 322 га земли рядом с Карабашом к 2025 году

Для рекультивации поймы реки Сак-Елга планируется привлечь федеральное финансирование

КАРАБАШ /Челябинская область/, 21 февраля. /ТАСС/. Русская медная компания планирует рекультивировать 322 га загрязненных земель рядом с челябинском Карабашом, где работает предприятие "Карабашмедь". Закончить мероприятия планируется в 2024-2025 гг., сообщила в пятницу ТАСС вице-президент компании по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

Карабаш - один из исторических центров отечественной цветной металлургии, где добыча и производство меди в промышленных масштабах начались в 1910 г. Из-за несовершенства технологии и отсутствия должным образом организованных очистных сооружений на протяжении десятилетий городу и окрестностям наносился экологический ущерб.

"Нужно рекультивировать суммарно 322 га. Это пойма реки - 243 га, третье хвостохранилище - 43 га, четвертое хвостохранилище, которое отдано в аренду. По плану это конец 2024 года или 2025 год. Все зависит от того, как быстро экологическая пройдет экспертиза, получено финансирование и проведены работы", - сказала она.

Гончар добавила, что для рекультивации поймы реки Сак-Елга планируется привлечь федеральное финансирование. Для этого необходимо попасть в реестр объектов накопленного вреда и нацпроект "Экология". "Компания готова взять на себя проектно-сметную документацию, изыскания, а уже на реализацию мы хотели бы привлечь федеральное финансирование", - отметила она.

Карабаш - моногород в Челябинской области, население составляет более 11 тыс. человек. В городе расположено одно из старейших медеплавильных предприятий региона - завод "Карабашмедь", который в 2004 году вошел в состав РМК. В конце 1980-х годов из-за тяжелой экологической ситуации работа завода была прекращена. Производство черновой меди возобновилось в Карабаше в 1998 году.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
В Кургане задержали организаторов незаконных азартных игр
Игорное заведение работало под видом букмекерской конторы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС