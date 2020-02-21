ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на 40 млн рублей, а единственный в России международный музыкальный лагерь для молодых талантов Ural Music Camp получит около 1,3 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу пресс-атташе фестиваля Григорий Колмогоров.

"Ural Music Night - 2020 выиграла президентский грант почти на 40 млн рублей, проект Ural Music Camp - порядка 1,3 млн рублей", - сказал он.

Согласно заявке организаторов, опубликованной на сайте Фонда президентских грантов, в 2020 году в рамках предварительной программы фестиваля Ural Music Night впервые пройдет профессиональная конференция для музыкантов и специалистов музыкальной индустрии.

"Основная цель конференции - повышение уровня профессиональных компетенций и networking для молодых талантливых музыкантов. Экспертами конференции станут успешные российские и иностранные продюсеры, организаторы крупных событий, представители образовательного сообщества, журналисты, чиновники и бизнесмены", - поясняется в документе.

Также на сайте фонда отмечается, что в целом на организацию уйдет более 123 млн рублей, дополнительное софинансирование составит около 83 млн рублей.

"Выездной лагерь пройдет в марте 2020 года, а в сентябре 2020 года состоится трехдневный интенсивный курс от экспертов проекта для двадцати лучших выпускников трех лет проекта, в ходе которого студенты смогут продолжить свое образование и поделиться опытом использования полученных в ходе Ural Music Camp знаний и навыков", - отмечают организаторы в заявке.

На этот проект планируется потратить около 5 млн рублей, дополнительно привлекая 3,7 млн рублей.

О проектах

Ural Music Night - крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2019 году его посетили около 300 тыс. человек, на более чем 100 площадках. В Екатеринбурге выступили более 30 хедлайнеров. В 2018 году мероприятие вышло на международный уровень - тогда на его площадках впервые выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран.

Ural Music Camp - это единственный в России международный музыкальный лагерь для молодых талантов. Для участия в образовательной программе приглашаются 50 абсолютно незнакомых друг с другом молодых музыкантов, которые формируют коллективы и на короткий срок погружаются в смоделированную среду музыкальной индустрии. Проект был реализован впервые в 2018 году в Свердловской области.