20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм "Русские грузины"

Журналист также планирует провести встречи с первыми зрителями своей ленты в Санкт-Петербурге и Новосибирске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Леонид Парфенов представит в субботу в Ельцин Центре в Екатеринбурге свой новый фильм "Русские грузины". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"22 февраля Парфенов лично представит фильм ["Русские грузины"], после поучаствует в обсуждении", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил Парфенов на своей странице в "Яндекс. Дзен", помимо встреч в Москве и Екатеринбурге, он также также проведет встречи с первыми зрителями своей ленты в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

"Русские грузины" - двухсерийный документальный фильм об исторической роли грузин в российской, а позже советской политике, культуре и науке. Герои фильма - Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Баланчин и Андроников. Особенно подробно показана роль Сталина, одного из самых долговременных правителей страны, чья идеология, вкусы и привычки во многом сформировали российский образ жизни, существующий и поныне. Лента поднимает широкий круг гуманитарных вопросов, среди которых и взаимопроникновение культур, и имперская идеология, и государственное насилие над личностью", - говорится на сайте Ельцин Центра.

Парфенов также отмечает на своей странице в "Яндекс. Дзен", что первый фильм дилогии начинается в грузинском квартале в Москве и кратко описывает сближение двух стран и народов до XVIII века. "Многообразно грузинское участие в судьбоносных пред- и революционных событиях XX века. После прихода большевиков к власти грузины, эмигрировавшие на Запад, становятся там посланниками русской культуры. После смерти Сталина - эти события отражены во второй серии фильма - тбилисское восстание становится первым массовым публичным выступлением против Советской власти, а к концу советского строя Грузия - единственная из республик СССР - закрепляет особый статус национального языка, что поспособствует постсоветскому национальному возрождению", - пишет он.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В ДТП в Новосибирской области погибли четыре человека
В том числе два ребенка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС