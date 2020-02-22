Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм "Русские грузины"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Леонид Парфенов представит в субботу в Ельцин Центре в Екатеринбурге свой новый фильм "Русские грузины". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"22 февраля Парфенов лично представит фильм ["Русские грузины"], после поучаствует в обсуждении", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил Парфенов на своей странице в "Яндекс. Дзен", помимо встреч в Москве и Екатеринбурге, он также также проведет встречи с первыми зрителями своей ленты в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

"Русские грузины" - двухсерийный документальный фильм об исторической роли грузин в российской, а позже советской политике, культуре и науке. Герои фильма - Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Баланчин и Андроников. Особенно подробно показана роль Сталина, одного из самых долговременных правителей страны, чья идеология, вкусы и привычки во многом сформировали российский образ жизни, существующий и поныне. Лента поднимает широкий круг гуманитарных вопросов, среди которых и взаимопроникновение культур, и имперская идеология, и государственное насилие над личностью", - говорится на сайте Ельцин Центра.

Парфенов также отмечает на своей странице в "Яндекс. Дзен", что первый фильм дилогии начинается в грузинском квартале в Москве и кратко описывает сближение двух стран и народов до XVIII века. "Многообразно грузинское участие в судьбоносных пред- и революционных событиях XX века. После прихода большевиков к власти грузины, эмигрировавшие на Запад, становятся там посланниками русской культуры. После смерти Сталина - эти события отражены во второй серии фильма - тбилисское восстание становится первым массовым публичным выступлением против Советской власти, а к концу советского строя Грузия - единственная из республик СССР - закрепляет особый статус национального языка, что поспособствует постсоветскому национальному возрождению", - пишет он.