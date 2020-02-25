Проекты свердловских НКО получат президентские гранты на 132 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Свердловские некоммерческие организации (НКО), ставшие победителями первого в 2020 году конкурса Фонда президентских грантов, получат на реализацию своих проектов более 132 млн рублей. Об этом сообщается на сайте администрации области.

Согласно информации на сайте, победителями конкурса стали 55 НКО, общая сумма грантов - 132,22 млн рублей.

В департаменте информационной политики региона журналистам сообщили, что самый крупный грант - почти 40 млн рублей - выиграла Ассоциация музыкантов Урала, которая проведет международный музыкальный фестиваль "Уральская ночь музыки - Ural Music Night".

Там отметили, что победителями стали НКО, которые в том числе предложили проекты, связанные с сохранением исторической памяти, восемь проектов посвящены охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни, шесть - науке, образованию, просвещению, пять проектов стали победителями по направлению "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства", еще пять направлены на развитие общественной дипломатии и поддержку соотечественников. Два проекта свердловских НКО посвящены защите прав и свобод человека, в том числе защите прав заключенных, один - развитию гражданского общества.

По пять некоммерческих организаций реализуют молодежные проекты и проекты, посвященные культуре и искусству. Четыре проекта будут посвящены охране окружающей среды и защите животных. Также благодаря федеральной субсидии реализовать проекты по направлению "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" смогут три организации.