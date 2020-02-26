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Все зимние автодороги Ямала закрыты из-за потепления

Запрет на движение автотранспорта будет действовать до особого распоряжения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Все зимние автодороги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) закрыты из-за потепления в регионе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России в среду.

"На территории Ямала наблюдается повышение температуры воздуха. В связи с этим сезонные автодороги закрыты до особого распоряжения. Данная мера применена в связи с длительным потеплением, образованием колейности на зимниках, которая затрудняет движение машин. При таких условиях движение на участках небезопасно и возможны чрезвычайные ситуации", - говорится в сообщении.

Всего на Ямале четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, самой длинной из которых является дорога Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (314 км). Также на Ямале действуют зимники Надым - Салехард (114 км), Коротчаево - Красноселькуп (132 км), еще одна дорога Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км) пока не введена в эксплуатацию.

По данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в округе 26 февраля прогнозируется ветер с порывами до 20 м/с. Местами по округу умеренный снег, метель. При этом, по данным синоптиков, средняя температура воздуха 26 февраля в регионе составит минус 7 градусов.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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