На объектах транспорта Челябинской области проходят антитеррористические учения

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Оперативный штаб Челябинской области на объектах транспортной инфраструктуры проводит 26-27 февраля антитеррористические учения "Набат-2020". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"На объектах транспортной инфраструктуры в Челябинской области 26-27 февраля оперативным штабом региона проводится тактико-специальное учение "Набат-2020". Его цель - совершенствование порядка организации взаимодействия между территориальными подразделениями федеральных органов государственной власти и органов исполнительной власти области при проведении совместных мероприятий по противодействию терроризму", - сказали в пресс-службе.

В УФСБ добавили, что в учении принимают участие силы и средства ведомства, а также региональных структур МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, антитеррористические комиссии Челябинской области и Челябинска.