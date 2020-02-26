Нарушения по эксплуатации газового оборудования устранили в 80% домов на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Замечания по использованию газового оборудования устранены в 80% домов в Свердловской области, где в 2019 году были проведены осмотры. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС-Урал сообщил директор департамента государственного жилищного и строительного надзора региона Алексей Россолов.

"Наиболее значимые события 2019 году - это работа по поручению правительства РФ, связанная с проверкой газового оборудования в многоквартирных домах. Всего было проверено более 17 тыс. МКД, которые имеют признаки газификации. Нарушения были выявлены в 14 811 домах. <…> Работа продолжается и сейчас. Порядка 80% уже устранены", - сказал Россолов.

Он уточнил, что по результатам кампании была проверена большая часть домов в регионе, поэтому работа на 2020 год будет заключаться в контроле над устранением нарушений.

"Дома проверены. Предписания вынесены. <…> А там, где есть недопонимание, мы будем выносить предписания, а в случае неисполнения - 19.5 [Статья 19.5. КоАП РФ невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)]. А поскольку это вопрос, который несет угрозу жизни людей, мы будем инициировать, в том числе, изъятие домов из управления", - поделился Россолов планами на 2020 г.

Самые типичные нарушения по итогам проверки, по словам Россолова, - это не проведенное техобслуживание или отсутствие договоров на него, не проверенные дымовые вентиляционные каналы.

"Результаты проверки показали, что не везде работают сервисные организации и не везде УК и ТСЖ выполняют свои обязательства, касающиеся ремонта и диагностирования вентканалов, отсюда и случаи с гибелью людей, отравившихся угарным газом", - сказал он. Еще одна проблема, по словам Россолова, это проведение ремонтов собственниками квартир и установки оборудования на кухне.

Также по результатам компании выяснилось, что в ТСЖ, где предписания не выполнялись. В этом случае департамент государственного жилищного и строительного надзора с помощью прокуратуры решал вопрос через суд. Еще одной проблемой стало то, что сервисные организации, которые занимаются обслуживанием внутри домов и квартир, в большинстве случаев не сертифицированы.