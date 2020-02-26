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Ребенку-инвалиду, которого не пустили на борт Utair в Кургане, выплатили 25 тыс. рублей

Средства взысканы с Приморского агентства авиационных компаний, не сообщившего о маломобильности пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Ребенок-инвалид, которому отказали в авиаперевозке из Кургана на самолете авиакомпании Utair, получил компенсацию в размере 25 тыс. рублей от Приморского агентства авиационных компаний, не сообщившего о маломобильности пассажира. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов, защите прав потребителей при предоставлении 16-летнему ребенку-инвалиду и сопровождавшему его лицу услуг воздушной перевозки пассажиров в аэропорту Кургана. При регистрации на рейс в системе бронирования отсутствовала отметка о маломобильности пассажира, хотя ребенку требовалось два посадочных места. В связи с отсутствием двух мест в самолете авиакомпанией Utair ребенку-инвалиду было отказано в предоставлении услуги по авиаперевозке. Судом по иску к ОАО "Приморское агентство авиационных компаний", которое в рамках госконтракта выполняло обязательства по обеспечению авиационными билетами граждан - получателей набора социальных услуг и сопровождающих их лиц и не сообщило в авиакомпанию о маломобильности пассажира, в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка взыскано 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенку требовалось два места, поскольку обе его ноги были загипсованы после лечения в Российском научном центре "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г. А. Илизарова. "Решение суда исполнено, ответчиком денежные средства переведены на счет законного представителя ребенка-инвалида в полном объеме", - резюмирует пресс-служба.

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РоссияКурганская область
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