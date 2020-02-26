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В нескольких районах Челябинской области затруднено движение транспорта из-за снега

Перевозчикам рекомендуют отменить автобусные рейсы

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Сильный снег и метели в среду в Челябинской области привели к затруднениям в движении транспорта в восьми муниципальных районах региона. Перевозчикам рекомендовано отменить автобусные рейсы, сообщается на сайте областного Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Ранее со ссылкой на Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщалось, что утром, днем и вечером 26 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильный снег, мокрый снег и дождь.

"Из-за неблагоприятных погодных условий, обильных снегопадов и резкого усиления ветра и метелей движение транспорта по отдельным районам Челябинской области затруднено. <…> Руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих межмуниципальные пассажирские перевозки, рекомендовано прекратить движение транспорта по территории Ашинского, Агаповского, Верхнеуральского, Чесменского, Карталинского, Кизильского, Брединского, Нагайбакского муниципальных районов и Усть-Катавского городского округа", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Челябинской области в ночь на 27 февраля также ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метели. Ночью и утром возможно отложение мокрого снега на провода, на дорогах - гололедица.

Теги
РоссияЧелябинская область
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