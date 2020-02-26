Свердловский министр инвестиций заявила в прокуратуру о попытке мошенничества от ее имени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова заявила в прокуратуру о попытке мошенничества от ее имени под видом реализации нацпроектов. Об этом она сообщила в среду на своей странице в соцсети Instagram.

"Сегодня написала заявление в прокуратуру Свердловской области о попытке совершить мошенничество от моего имени. Волна аналогичных мошенничеств уже прошла по Челябинской области. Злоумышленники реализуют одну и ту же схему: от имени должностных лиц обращаются к предпринимателям и руководителям предприятий с предложением профинансировать реализацию нацпроектов, например, строительство жилья для малообеспеченных и детей-сирот", - написала она.

Казакова обратилась к предпринимателям и руководителям предприятий региона с просьбой не поддаваться на провокации мошенников.