20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свердловский министр инвестиций заявила в прокуратуру о попытке мошенничества от ее имени

По ее словам, злоумышленники уже не в первый раз действуют по этой схеме: от имени должностных лиц обращаются к предпринимателям и руководителям предприятий с предложением профинансировать реализацию нацпроектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова заявила в прокуратуру о попытке мошенничества от ее имени под видом реализации нацпроектов. Об этом она сообщила в среду на своей странице в соцсети Instagram.

"Сегодня написала заявление в прокуратуру Свердловской области о попытке совершить мошенничество от моего имени. Волна аналогичных мошенничеств уже прошла по Челябинской области. Злоумышленники реализуют одну и ту же схему: от имени должностных лиц обращаются к предпринимателям и руководителям предприятий с предложением профинансировать реализацию нацпроектов, например, строительство жилья для малообеспеченных и детей-сирот", - написала она.

Казакова обратилась к предпринимателям и руководителям предприятий региона с просьбой не поддаваться на провокации мошенников.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В Челябинске мать наказали после эвакуации ее машины со спящим ребенком
Инцидент произошел 22 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС