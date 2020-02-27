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Руководителя Госстройнадзора на Ямале арестовали на два месяца за взятку

По данным следствия, в мае 2018 года он передал полученные средства в размере 5 млн рублей другим должностным лицам

ТАСС, 27 февраля. Руководитель Госстройнадзора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Павел Кузнецов помещен под стражу на два месяца по обвинению в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России в четверг.

"Он помещен под стражу до 25 апреля включительно", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, в мае 2018 года Кузнецов в городе Новый Уренгой, действуя в интересах коммерческой организации, передал полученную взятку в размере 5 млн рублей должностным лицам: руководителю управления Росреестра по ЯНАО и директору ФГБУ ФКП Росреестра по ЯНАО. Подозреваемый был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении выявленного соучастника преступления. Мужчина подозревается в совершении деяния, квалифицируемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере")", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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