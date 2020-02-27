20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФСБ задержала группу торговцев оружием в Свердловской области

У них изъяли 17 единиц огнестрельного оружия, в числе которых автомат АК-74, пистолет-пулемет CZ-25
Описание
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. ФСБ России задержала нескольких жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту оружия. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность организованной группы из числа жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги", - сообщили в ЦОС.

Участники преступной группы задержаны, по местам их жительства и работы изъят целый арсенал оружия: 17 единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АК-74, пистолет-пулемет CZ-25, 15 пистолетов и револьвер (ПМ, ТТ, Наган), а также основные части и комплектующие оружия (стволы, барабаны, затворы), приспособление для бесшумной стрельбы, более 250 патронов различного калибра.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий выявлена подпольная мастерская со специализированным оборудованием по переделке оружия в боевое.

Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК РФ(незаконный оборот оружия и боеприпасов). Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются, сообщили в ЦОС.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Бокс
Мужской чемпионат мира по боксу в 2021 году пройдет в Белграде
В сентябре минувшего года турнир принял Екатеринбург
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС