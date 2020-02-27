ФСБ задержала группу торговцев оружием в Свердловской области

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. ФСБ России задержала нескольких жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту оружия. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность организованной группы из числа жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги", - сообщили в ЦОС.

Участники преступной группы задержаны, по местам их жительства и работы изъят целый арсенал оружия: 17 единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АК-74, пистолет-пулемет CZ-25, 15 пистолетов и револьвер (ПМ, ТТ, Наган), а также основные части и комплектующие оружия (стволы, барабаны, затворы), приспособление для бесшумной стрельбы, более 250 патронов различного калибра.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий выявлена подпольная мастерская со специализированным оборудованием по переделке оружия в боевое.

Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК РФ(незаконный оборот оружия и боеприпасов). Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются, сообщили в ЦОС.