Суд назначил дату рассмотрения дела о ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Аргаяшский районный суд Челябинской области назначил на 6 марта рассмотрение уголовного дела по факту ДТП с участием бывшего заместителя губернатора региона Андрея Косилова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

"В настоящее время обвиняемый Косилов находится под подпиской о невыезде. Сегодня в Аргаяшском районном суде состоялось предварительное слушание по делу. Судебное заседание назначено на 6 марта", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, ДТП произошло 28 июля 2019 года на 18-м километре автодороги Байрамгулово - Миасс - Карабаш. Косилов, управляя автомобилем Lexus, совершил столкновение с автомашиной Lada. В результате аварии здоровью водителя и пассажирки автомобиля Lada причинен тяжкий вред здоровью.

Косилов занимал пост замгубернатора Челябинской области с 1996 по 2010 год, затем возглавил агрохолдинг "Равис".