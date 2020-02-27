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Водителя бензовоза, из-за которого на Урале погибли три человека, осудили на 8 лет колонии

ДТП произошло в июле прошлого года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Карпинский городской суд в Свердловской области приговорил к 8 годам лишения свободы водителя бензовоза, по вине которого на горной дороге возле карьера Иовского месторождения дунитов погибли трое туристов, еще семеро пострадали. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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"Карпинский городской суд назначил Дмитрию Курочкину наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло под Карпинском 6 июля 2019 года. Водитель бензовоза вызвался подвести десятерых туристов. По пути он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, машина перевернулась, а цистерна с бензином загорелась. В результате ДТП трое пассажиров погибли, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

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