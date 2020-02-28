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Житель Сургута обратился в СК и полицию с заявлением об избиении его ребенка в соццентре

Ведомства проводят проверки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после обращения жителя Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), лидера югорского отделения "Коммунистов России" Вадима Абдуррахманова об избиении его сына воспитателем в местном центре социальной помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сотрудники полиции по факту заявления Абдуррахманова проводят проверку. Изучаются обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что ведомством также организована проверка. "В СМИ был опубликован материал, в котором отец одного из воспитанников центра социальной помощи семье и детям в городе Сургуте рассказывает, что педагоги и воспитатели указанного учреждения нанесли побои его сыну и плохо обращались с ним. По данному факту организована проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее Абдуррахманов на своей странице "ВКонтакте" опубликовал сообщение, в котором утверждает, что в сургутском центре социальной помощи воспитатель якобы избил его семилетнего сына. По его словам, по данному факту он обратился с заявлением в УМВД и Следственный комитет. На опубликованной им видеозаписи видно, как женщина, стоя возле мальчика, пытается его одеть, а ребенок плачет и пытается сопротивляться.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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