Министр энергетики РФ поручил провести инвентаризацию челябинских электросетей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак поручил провести полную инвентаризацию электросетей Челябинской области. Такое поручение он дал в ходе рабочей поездки в регион в пятницу.

Первым посетителем на приеме был инвалид, проживающий в поселке Рощино Сосновского района. Он пожаловался Новаку на проблему с качеством электроснабжения: часто сгорают электроприборы, некоторые из них попросту не работают.

"Провести полную инвентаризацию [электрических сетей] по всей Челябинской области. Проблему нужно решать системно", - сказал министр.

Глава Сосновского района Евгений Ваганов пояснил, что сети в Рощино бесхозные, но есть новая подстанция. Глава компании "Россети-Урал" Сергей Дрегваль отметил, что готов подключить дом инвалида к новой подстанции в течение пяти дней после поступления заявления.

Новак в пятницу находится в Челябинске с рабочей поездкой, в частности проводит прием граждан. В кабинете также присутствуют губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель губернатора Сергей Шаль и другие местные чиновники.