Энергоблок Белоярской АЭС отключат 2 марта для планового обслуживания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Энергоблок с реактором БН-600 Белоярской АЭС (Заречный, Свердловская область) 2 марта будет отключен от сети, сообщила в пятницу пресс-служба станции.

"С 2 марта 2020 года энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС будет отключен от сети для проведения очередных плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования", - говорится в сообщении.

В последний раз энергоблок №3 отключали от сети для проведения плановых работ в сентябре 2019 года.

Срок эксплуатации БН-600 продлят до 2040 года

Белоярская АЭС готовится получить лицензию, которая продлит срок эксплуатации энергоблока № 3 станции еще на пять лет, в перспективе срок продлят до 2040 года, сообщила также пресс-служба.

"До 31 марта мы должны получить лицензию еще на 5 лет эксплуатации, и готовимся к мероприятиям по обоснованию возможности работы энергоблока № 3 до 2040 года. Для этого планируется провести глобальные работы, например, замену модулей парогенератора. Специалисты уже провели предварительные обследования оборудования, и сделали вывод о технической возможности дальнейшей безопасной работы энергоблока", - цитирует пресс-служба заместителя главного инженера по инженерной поддержке и модернизации БАЭС Петра Говорова.

Энергоблок № 3 БАЭС был запущен в эксплуатацию 40 лет назад - в феврале 1980 года. В 2010 году Ростехнадзор разрешил его эксплуатацию до 2020 года после модернизации систем энергоблока, активной зоны реактора и оборудования турбины.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.