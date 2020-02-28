{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Энергоблок Белоярской АЭС отключат 2 марта для планового обслуживания

В последний раз энергоблок с реактором БН-600 отключали от сети для проведения плановых работ в сентябре 2019 года
Рабочие в турбинном зале Белоярской АЭС во время приостановки работы энергоблока № 3 с реактором БН-600 для проведения плановых мероприятий Донат Сорокин/ТАСС, архив
Описание
Рабочие в турбинном зале Белоярской АЭС во время приостановки работы энергоблока № 3 с реактором БН-600 для проведения плановых мероприятий
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Энергоблок с реактором БН-600 Белоярской АЭС (Заречный, Свердловская область) 2 марта будет отключен от сети, сообщила в пятницу пресс-служба станции.

"С 2 марта 2020 года энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС будет отключен от сети для проведения очередных плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования", - говорится в сообщении.

В последний раз энергоблок №3 отключали от сети для проведения плановых работ в сентябре 2019 года.

Срок эксплуатации БН-600 продлят до 2040 года

Белоярская АЭС готовится получить лицензию, которая продлит срок эксплуатации энергоблока № 3 станции еще на пять лет, в перспективе срок продлят до 2040 года, сообщила также пресс-служба.

"До 31 марта мы должны получить лицензию еще на 5 лет эксплуатации, и готовимся к мероприятиям по обоснованию возможности работы энергоблока № 3 до 2040 года. Для этого планируется провести глобальные работы, например, замену модулей парогенератора. Специалисты уже провели предварительные обследования оборудования, и сделали вывод о технической возможности дальнейшей безопасной работы энергоблока", - цитирует пресс-служба заместителя главного инженера по инженерной поддержке и модернизации БАЭС Петра Говорова.

Энергоблок № 3 БАЭС был запущен в эксплуатацию 40 лет назад - в феврале 1980 года. В 2010 году Ростехнадзор разрешил его эксплуатацию до 2020 года после модернизации систем энергоблока, активной зоны реактора и оборудования турбины.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Суд сократил на месяц срок ареста основателю компании Vee Security Литрееву
Александр Литреев, которого подозревают в приобретении и хранении наркотиков, останется под стражей до 23 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС