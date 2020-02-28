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Центр Илизарова в Кургане стал Национальным медицинским исследовательским центром

Учреждение стало крупнейшим травматолого-ортопедическим центром

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Центр Илизарова в Кургане получил статус Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова, завершив юридические вопросы перехода в новый статус. Центр стал "головным" по профилю "Травматология и ортопедия" в сети НМИЦ, сообщили в пятницу в пресс-службе центра.

Ранее Министерство здравоохранения РФ рекомендовало включить Центр Илизарова в сеть НМИЦ по профилю "Травматология и ортопедия". В ноябре стало известно, что количество НМИЦ увеличится в России на 12 профильных организаций по таким направлениям как геронтология, детская травматология и ортопедия, колопроктология, медицинская реабилитация, онкология, отоларингология, педиатрия, стоматология, травматология и ортопедия, урология.

"Новый статус центру был присвоен приказом министерства здравоохранения от 20 января 2020 года, 26 февраля были завершены все юридические вопросы по переходу Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г. А. Илизарова в статус НМИЦ травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова. Центр Илизарова вошел в сеть НМИЦ "головной" организацией по профилю "Травматология и ортопедия", - говорится в сообщении.

Пресс-служба со ссылкой на директора центра Александра Бурцева уточняет, что сейчас учреждение является крупнейшим травматолого-ортопедическим национальным центром.

"Задачи перед нами стоят колоссальные: по сути дела, под нашей курацией будут находиться порядка 27 субъектов РФ, это три федеральных округа - Уральский, Сибирский и Дальневосточный. В ближайшем будущем запланировано тесное сотрудничество с внештатными и штатными специалистами этих регионов в области травматологии и ортопедии. Сейчас мы приобрели статус де-юре, это поможет центру стать полноправными законодателями в сфере травматологии и ортопедии", - цитирует Бурцева пресс-служба.

Минздрав России создает сеть научных медицинских исследовательских центров, специализированных на различных профилях. На базе профильных центров созданы НМИЦ, основой задачей которых будет информационно-методическое сопровождение больниц, актуализация клинических рекомендаций и протоколов лечения, проведение телемедицинских консультаций, развитие и внедрение новых технологий.

О центре

В 1950 году академик Илизаров изобрел аппарат для чрескостного остеосинтеза. Сегодня метод ученого применяют более чем в 60 странах мира. При этом используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Метод дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация.

Центр имеет мировую известность благодаря открытиям его научных сотрудников, опыту лечения пациентов - ежегодно здесь помогают более 14 тыс. человек с ортопедической и нейроортопедической патологией, для этого в центре трудится 1,5 тыс. специалистов. Центр считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии. На работающей здесь профильной кафедре ежегодно проходят учебные курсы для российских и зарубежных врачей.

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РоссияКурганская область
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