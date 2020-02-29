В Челябинской области школьник умер во время урока

ТАСС, 29 февраля. Девятилетний мальчик умер в одной из школ города Магнитогорска Челябинской области, причины его смерти устанавливаются. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального управления СК России.

"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что ребенок страдал хроническим заболеванием. В связи с инцидентом следственными органами СК РФ по Челябинской области организована доследственная проверка.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится экспертиза по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.