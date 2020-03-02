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Уральские ветераны смогут бесплатно ездить на электричках до конца 2020 года

Льгота будет действовать на территории Свердловской, Тюменской областей и Югры
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в преддверии празднования 75-й годовщины Победы получат право бесплатного проезда на пригородных поездах до конца 2020 г. Об этом сообщается в материале, размещенном на сайте Свердловской железной дороги в понедельник.

"В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне АО "Свердловская пригородная компания" с 1 марта по 31 декабря 2020 года обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также их сопровождающим в пригородных поездах на СвЖД", - говорится в сообщении и уточняется, что льгота будет действовать на территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры. Количество поездок в течение года не ограничено.

Поскольку инвалиды и участники Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, относятся к категории федеральных льготников, они могут воспользоваться правом бесплатного проезда, или отказаться и получить денежную компенсацию.

Оформить бесплатный билет, отмечают в пресс-службе, ветеранам и их сопровождающим можно в железнодорожных пригородных кассах и у кассиров в пригородных поездах на документа, удостоверяющего личность и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу. Подтверждающим документом является удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны и удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда".

Ранее сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах дальнего следования "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании". Каждый ветеран сможет путешествовать с одним сопровождающим. Таким образом, ветераны с сопровождающими в любой момент смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно. Ранее подобные льготы предоставлялись ветеранам во время майских праздников.

Теги
РоссияТюменская областьСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округ
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