20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
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В Курганской области в пять раз увеличили объем грантовой поддержки НКО

Власти региона ожидают, что работа НКО будет носить максимально прикладной характер

ТАСС, 3 марта. Объем грантовой поддержки проектов некоммерческих организаций (НКО) увеличили в пять раз в 2020 году в Курганской области. Финансировать планируют прикладные проекты, заявил во вторник губернатор региона Вадим Шумков на форуме "Сообщество".

"Мы в пять раз увеличили объем грантовой поддержки в 2020 году для НКО. Но мы предупредили наши НКО, что будет честный диалог о том, что все деньги, которые им будут выдавать в виде грантов, должны укладываться в русло государственной политики. <…> Мы хотим, чтобы сегодня вся работа НКО носила максимально прикладной характер в рамках той государственной политики, которую мы сегодня осуществляем на территории Курганской области. Всем НКО, которые готовы проявлять здравый подход, будет оказана поддержка", - сказал он, не уточнив объем средств, запланированных на эти цели на 2020 год.

Шумков отметил, что регион заинтересован в помощи НКО по ряду направлений. Казачьим НКО он предложил организовать "охрану от хулиганов и нелегалов", НКО по работе с ветеранами рекомендовано вести патриотическую работу в школах, ремонтировать памятники.

Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов отметил, что в прошлом году увеличился объем полученных некоммерческими организациями региона президентских грантов. "В 2027-2018 годах у нас объем президентских грантов был 17-19 млн рублей, в 2019 году мы вышли на новый, я считаю, качественный уровень. Некоммерческие организации получили 34 млн рублей грантовой поддержки. <…> Более того, данный форум мы планируем использовать как площадку, чтобы научить наши местные НКО работать с Фондом президентских гратов. <…> В рамках форума будет проходить обучение. Надеюсь, оно пройдет удачно", - отметил он.

Форум "Сообщество" проходит в Кургане 3 и 4 марта. На площадке гражданские активисты, представители уральских региональных отделений Общественной палаты РФ, предприятий и власти обсуждают взаимодействие, систему поддержки гражданских инициатив, обмениваются опытом работы. Планируется выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, в результате чего экспертами будут подготовлены предложения для итогового форума "Сообщество", который традиционно проходит в Москве в конце года.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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