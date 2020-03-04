УрФУ вошел в топ-10 предметного рейтинга QS по археологии и естественным наукам в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) вошел в топ-10 предметного рейтинга агентства QS по археологии, философии, естественным и социальным наукам среди российских вузов. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе вуза.

"УрФУ подтвердил свое лидерство в традиционно сильных областях подготовки - инженерных и технологических, а также совершил прорыв сразу в нескольких гуманитарных науках. Это подтверждает опубликованное сегодня исследование британского агентства QS: вуз вошел в пятерку российских лидеров по философии и археологии, в топ-7 в социальных науках и менеджменте, в топ-10 - по естественным наукам и топ-11 - по инженерным и технологическим", - говорится в сообщении. В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что, университет вошел в рейтинги по философии и археологии, лингвистике впервые.

Определить перспективы в развитии вуза помогло участие в проекте "5-100", считает председатель наблюдательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский. "Ощутимые результаты отмечаются в росте авторитета научных школ УрФУ в стране и мире, увеличении числа талантливых абитуриентов и лидирующих в своих сферах исследователей из других стран, появлении новых возможностей для наших студентов и ученых", - приводят в пресс-службе слова Пумпянского.

Приоритетными направлениями развития на 2020 год руководство вуза определило участие в программе "Цифровой университет" и развитие Уральского научно-образовательного центра (НОЦ), базовой организацией в котором выступает УрФУ.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов.

Методология

Рейтинг оценивает более 1369 вузов со всего мира по 48 предметам, объединенных в пять предметных областей. При составлении рейтинга по каждому из предметов аналитики оценивают академическую репутацию вуза, востребованность выпускников, цитирование научных статей, индекс Хирша сотрудников и присваивают каждому из параметров свой вес. Важность отдельных критериев в разных предметных направлениях отличается, поэтому для каждого из 48 предметов разработана своя весовая шкала критериев. Источниками данных для анализа служат открытые базы и данные, предоставляемые вузами по запросу.