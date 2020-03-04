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Самую большую школу в Челябинской области за 1,3 млрд рублей сдадут в августе

Учебное заведение будет рассчитано на 1,5 тыс. детей, которые смогут получать здесь вместе с основным и дополнительное образование

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Самую большую в Челябинской области школу площадью свыше 26 тыс. кв. м сдадут в эксплуатацию в спальном районе областного центра в августе 2020 года. В ней смогут учиться 1,5 тыс. детей, сообщили ТАСС в управлении капитального строительства городской администрации.

В комитете образования Челябинска ТАСС сообщили, что новое учреждение станет воплощением идеи школы полного дня. В нем, в отличие от обычных школ, дети смогут получить не только основное, но и дополнительное образование. Также здесь создадут современное физкультурно-спортивное пространство, которое объединит множество кружков и секций.

"На 1 марта готовность самой большой школы в Челябинске и области составляет 60%. Планируемый срок сдачи объекта - август 2020 года. Финансирование идет из федерального, областного и городского бюджетов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что прогнозная стоимость строительства превышает 1,339 млрд рублей.

Общая площадь новой школы составит 26,86 тыс. кв. м. Общее количество учащихся - 1,5 тыс. человек, из которых 600 поступят в начальную школу, 900 - в среднюю.

Теги
РоссияЧелябинская область
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