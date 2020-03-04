В Сургуте в 2020 году направят на решение проблемы бездомных собак 37 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа, направят на отлов бездомных собак, их стерилизацию, чипирование свыше 37 млн рублей в 2020 году против 7,4 млн рублей, которые ранее ежегодно выделялись на данные цели. Такая динамика вызвана вступившим с 1 января текущего года поправками в федеральное законодательство, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации Сургута.

С 1 января вступили в силу новые положения закона "Об ответственном обращении с животными", который вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию.

"Новые поправки в законодательство существенно повлияли на стоимость выполнения работ на отлов бездомных собак, их стерилизацию и чипирование. Сумма контракта на этот год составила более 37 млн рублей. Ранее на содержание бездомных собак в Сургуте ежегодно направлялось почти в пять раз меньше средств - около 7,4 млн рублей. Повышение тарифов, в частности, связано с расширением полномочий исполнителя. На содержание одной собаки в день уходит почти 200 рублей. Процедура стерилизации обходится в сумму более пяти тысяч рублей, а чипирование - в 500 рублей", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в сообщении пресс-службы администрации Сургута отмечается, что с введением новых поправок в федеральное законодательство к исполнителям работ предъявляется больше требований, что также сказывается на стоимости работ. "Сейчас более серьезные нормы по содержанию приюта. Также надо учитывать пожизненное содержание некоторых животных, которые по болезни либо по каким-то другим причинам не могут быть выпущены на волю. При этом все действия работников теперь сопровождаются видеосъемкой", - приводятся в сообщении слова заместителя директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса администрации Сургута Натальи Даниловой.

Все отловленные на улицах Сургута собаки поступают в пункт передержки в Белом Яру, где в течение десяти дней они проходят карантин, затем ветеринарный врач осматривает животных, ставит необходимые вакцины, стерилизует и чипирует, после чего их тестирует кинолог. Если собака не проявляет никаких признаков агрессии, ее еще около месяца держат в приюте и после этого выпускают на место прежнего обитания.

С начала текущего года на городские улицы Сургута выпущено 48 чипированных собак. Всего в настоящее время в вольерах находится более 300 животных. В ближайшее время 150 из них вернут на прежнее место обитания, уточнили в пресс-службе.