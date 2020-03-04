В Челябинской области осудили женщину и ее сына за заказное убийство главы семьи

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал женщину и ее сына виновными в том, что они в 2018 году заказали двум знакомым убийство главы семьи, который в результате был застрелен. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 9 и 15 с половиной лет лишения свободы соответственно. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным Челябинского областного суда, в 2018 году сын решил убить своего отца из-за личной неприязни, вызванной частыми ссорами. Он взял из гаража отца пистолет калибра 9-мм и патроны к нему, купил автомобиль ВАЗ-2105, среди друзей нашел соучастников. Затем он передал сведения о месте нахождения родителей подельникам. К месту преступления на автомобиле привезли наемника, который расстрелял главу семейства, позже скончавшегося в больнице.

"Приговором суда заказчику убийства и его матери назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15,5 года и девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого и общего режима. Водителю, доставившему исполнителя убийства к месту преступления, - 10,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Исполнитель убийства, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, осужден ранее на 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.