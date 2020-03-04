Свердловская область будет сотрудничать с Петербургской товарно-сырьевой биржей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Подписанное в среду соглашение о сотрудничестве в сфере биржевой торговли между правительством Свердловской области и Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей (СПбМТСБ) позволит увеличить объем сбыта предприятий леспопромышленной отрасли региона и развить их экспортный потенциал. Об этом при подписании соглашения на полях форума "Большой открытый диалог", проходящем в Екатеринбурге при информационной поддержке ТАСС, рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Сегодня мы делаем очередной шаг в экономическом развитии региона. Подписанное соглашение позволит эффективно внедрять и использовать биржевые технологии. Для Свердловской области переход на биржевой формат означает увеличение объемов сбыта продукции, развитие экспортного потенциала", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев при подписании соглашения и добавил, что речь идет прежде всего о торговле лесом и лесоматериалами.

Губернатор отметил, что увеличение объемов сбыта и развитие экспорта повлечет рост производительности труда, заработных плат, увеличение доходов регионального и местных бюджетов.

Как сообщил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, присоединение Свердловской области к проекту развития биржевых торгов говорит о стремлении региона использовать самые современные технологии и преимущества биржевых торгов для экономического развития, о понимании актуальных задач, поставленных руководством страны. По мнению его мнению, исходя из объемов лесозаготовок, Свердловская область имеет потенциал войти в десятку регионов, которые являются крупнейшими участниками биржевых торгов лесом. "Это не просто декларативное соглашение, у нас согласована уже дорожная карта с абсолютно конкретным перечнем мероприятий", - добавил он.

Компании Свердловской области уже имеют опыт работы с крупнейшей биржей товарного рынка России, сообщили в региональном департаменте информполитики. В 2017-2019 г.г. с участием предприятий области на СПбМТСБ было реализовано более 168 тысяч тонн нефтепродуктов (автомобильный бензин, дизельное топливо, сжиженный углеводородный газ (СУГ) на сумму более 5,8 млрд рублей, а также заключено биржевых договоров покупки-продажи природного газа на сумму более 15,3 млрд рублей (более 4,5 млрд кубометров).

СПбМТСБ является открытой и доступной площадкой для торгов, обеспечивающей финансовые гарантии и гарантии поставки товара, с надежной торговой платформой международного уровня. Это эффективный канал сбыта реального товара, а также место для его покупки по сформировавшейся рыночной цене. Торги осуществляются дистанционно, на основе специализированной IT-платформы, через личные кабинеты участников торгов.

О форуме

Форум "Большой открытый диалог", направленный на обсуждение и решение актуальных вопросов предпринимательства, проходит в Екатеринбурге 3-4 марта. Всего на него зарегистрировано около 700 участников.

Особенностью "Большого открытого диалога" является его интерактивная часть. В первый день форума предприниматели смогут лично задать и обсудить свои вопросы с профильными руководителями. Наиболее острые проблемы будут взяты органами власти в дальнейшую проработку. "Большой открытый диалог" - публичная дискуссия между профильными руководителями исполнительных органов власти региона и предпринимателями. Форум является лучшей коммуникационной практикой по улучшению бизнес-климата согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата субъектов РФ, проводимому Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с ведущими деловыми ассоциациями. Впервые он прошел 19 ноября 2019 года в Екатеринбурге. Форум проводится при поддержке информационного агентства ТАСС.