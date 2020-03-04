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Инвестиции в "Event-park озера Алебашево" в Тюмени составят в 2020 году 1,2 млрд рублей

Инфраструктура проекта будет включать ресторан, отель, коворкинг-пространство, спортивные объекты, парковку, плавучую сцену, прогулочные зоны, гастрономическую аллею

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Совокупный объем инвестиций в обустройство "Event-park озера Алебашево" в Тюмени в 2020 г. составит 1,2 млрд рублей. Об этом в среду в рамках форума "Большой открытый диалог", проходящем в Екатеринбурге при информационной поддержке ТАСС, сообщила руководитель центра городских практик Агентства стратегических инициатив (АСИ) Татьяна Журавлева.

В сентябре сообщалось, что в Тюмени участники акселерационной программы АСИ создадут "Event-park озера Алебашево" - ивент-парк, готовый к проведению современных массовых событий, инфраструктура которого будет включать ресторан, отель, коворкинг-пространство, спортивные объекты, парковку, плавучую сцену, прогулочные зоны, гастрономическую аллею. Ожидается, что количество отдыхающих и туристов, посещающих ивент-парк в Тюмени, превысит 1 млн человек ежегодно.

"13 тысяч жителей сформировали запрос предпринимателям. Совокупный объем привлекаемых инвестиций в этом году для постройки и старта бизнеса, а это 13 отдельных бизнес-историй, составит 1,2 млрд рублей", - сказала Журавлева в рамках дискуссии "Развитие предпринимательского климата в России: лучшие практики регионов".

Оценивая проделанную АСИ работу, она отметила, что озеро Алебашево - огромный водный городской объект. "Мы понимаем, что с водой в городах работать тяжело и с прибрежной территорией тоже, так как это лоскутное одеяло из прав собственников. Это и частная, и муниципальная, и субъективная, и федеральная земля", - добавила Журавлева. В течение года АСИ пытались найти ту правовую форму и те условия, при которых предприниматели могут не просто проводить мероприятия или делать какие-то временные постройки на территории водного объекта, но еще осваивать прибрежную территорию и построить событийный парк, сообщила Журавлева.

Первый акселератор проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) и госкорпорации "Росатом" "100 городских лидеров" позволил вовлечь в развитие городских проектов на местах более 50 тыс. человек. Акселерационная программа рассчитана на пять лет, за этот период планируется объединить более 1 млн человек и воплотить в жизнь более тысячи городских инициатив силами местных сообществ.

Форум "Большой открытый диалог", направленный на обсуждение и решение актуальных вопросов предпринимательства, проходит в Екатеринбурге 3-4 марта. Всего на него зарегистрировано около 700 участников. "Большой открытый диалог" - публичная дискуссия между профильными руководителями исполнительных органов власти региона и предпринимателями. Форум является лучшей коммуникационной практикой по улучшению бизнес-климата согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата субъектов РФ, проводимому Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с ведущими деловыми ассоциациями. Форум проводится при поддержке информационного агентства ТАСС.

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