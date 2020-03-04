В Кургане арестовали водителя, избившего сотрудника ГИБДД

ТАСС, 4 марта. Правоохранительные органы заключили под стражу жителя Кургана по обвинению в применении насилия к сотруднику ГИБДД. 33-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил инспектора ногой в голову, а также оскорблял его, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области 33-летнему жителю Кургана предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 318 и статьи 319 УК РФ ("применение насилия в отношении представителя власти", "Публичное оскорбление представителя власти"). По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 1 марта на одной из улиц Кургана. Экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль под управлением мужчины из-за грубого нарушения правил дорожного движения. Оказалось, что водитель к тому же имел явные признаки алкогольного опьянения. "В ходе составления административного материала в патрульном автомобиле ДПС мужчина нанес удар ногой в область лица инспектору дорожно-патрульной службы, а также публично оскорбил сотрудников полиции, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. "В настоящее время в рамках следствия проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - добавили в пресс-службе.