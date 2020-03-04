РЖД планируют обновить локомотивный парк депо Курган к 2025 году

ТАСС, 4 марта. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) планирует обновить локомотивный парк депо Курган к 2025 году. В 2020 году в парк поставят 40 электровозов, сообщила в среду пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал РЖД).

На территории Курганской области по Транссибирской магистрали проходит основной участок тяжеловесного движения на ЮУЖД. Электровозы 2ЭС6 работают по четырем направлениям, которые связывают станцию Курган со станциями Петропавловск, Челябинск, Каменск-Уральский и Пресногорьковская.

"В прошлом году на Южно-Уральскую магистраль поступило 52 локомотива, из которых большая часть (38 электровозов серии 2ЭС6) - в эксплуатационное локомотивное депо Курган. <…> С начала 2020 года по инвестиционной программе ОАО "РЖД" в эксплуатационное локомотивное депо Курган поступило восемь новых электровозов постоянного тока 2ЭС6 "Синара". <…> До конца года в депо Курган поступят еще 32 электровоза. К 2025 году локомотивный парк депо планируется обновить полностью, <…> новая техника позволит повысить эффективность вождения составов", - говорится в сообщении.

Поступившие с начала года локомотивы предназначены для грузовых поездов и рассчитаны на вождение составов повышенного веса. "Техника адаптирована для эксплуатации на участках со сложным профилем пути в суровых климатических условиях Урала и позволяет увеличить максимальный вес грузовых поездов до 8 тыс. тонн (средний вес грузового поезда - 4,4 тыс. тонн)", - уточнили в пресс-службе.

В компании отметили, что с поступлением новой техники улучшаются условия труда машинистов. "Локомотивы оснащены приборами, помогающими лучше ориентироваться в поездной обстановке. Система информирования машиниста позволяет получать актуальную информацию во время движения грузового поезда по заданному маршруту", - пояснили в пресс-службе. Электровозы выпущены предприятием "Уральские локомотивы".