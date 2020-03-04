Полиция задержала жителя Екатеринбурга, угрожавшего взорвать жилой дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга, который угрожал взорвать трехэтажный жилой дом, задержан полицией. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сегодня вечером в дежурную часть полиции Екатеринбурга поступил тревожный сигнал, что один из местных жителей угрожает криминальными действиями. На указанный адрес незамедлительно прибыли представители территориального ОВД, газовой службы и других вспомогательных подразделений. <…> Нарушителем спокойствия оказался мужчина, длительное время злоупотребляющий спиртными напитками, его доставили в дежурную часть территориального ОВД", - сказал Горелых.

Он отметил, что дом был отключен от газа, чтобы "не подвергать возможной опасности жильцов и строение". Инцидент произошел в трехэтажном жилом доме. Местный житель 1976 года рождения ранее был судим за преступления с наркотиками, добавил Горелых.