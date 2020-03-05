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75-летие Победы

Женский сводный взвод почетного караула впервые пройдет на параде Победы в Екатеринбурге

В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что для отобранных для прохождения девушек пошита особая церемониальная форма одежды и обувь
Подготовка сводного женского взвода к параду Победы в Екатеринбурге Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Подготовка сводного женского взвода к параду Победы в Екатеринбурге
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Сводный взвод почетного караула, сформированный из военнослужащих-женщин, в этом году впервые примет участие в параде войск Екатеринбургского гарнизона 9 мая, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

"Для прохождения в составе сводного взвода были отобраны 24 девушки из более чем 200 военнослужащих-женщин из соединений и частей ЦВО, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье. Специально для отобранных девушек пошита особая церемониальная форма одежды и обувь", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в состав пешей колонны в Екатеринбурге будут включены коробка военнослужащих со штандартами фронтов Великой Отечественной и три коробки в форме времен войны. Впервые в Екатеринбурге в параде примут участие воинские контингенты четырех государств: Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. По проспекту Ленина пройдет историческая техника. Помимо Т-34 будут задействованы танки Т-80, реактивные минометы "Катюша" и бронетранспортеры.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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