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Суд в Челябинске обязал региональный Минздрав закупать ребенку лекарство за 20 млн рублей

Иск к ведомству подала мама девочки, которой, по мнению врача-генетика и невролога, необходим лекарственный препарат

ТАСС, 6 марта. Центральный районный суд Челябинска обязал региональное Министерство здравоохранения обеспечить больного ребенка лекарством стоимостью около 20 млн рублей, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте суда.

"Ребенку с редким заболеванием необходимо новейшее лекарство, стоимость которого на курс лечения составляет около 20 млн рублей. Центральный райсуд Челябинска обязал Министерство здравоохранения Челябинской области бесплатно обеспечивать ребенка лекарственным препаратом в полном объеме по жизненным показаниям", - говорится в сообщении райсуда.

По сообщению пресс-службы, иск к Минздраву Челябинской области подала мама девочки, которой, по мнению врача-генетика и невролога, необходим дорогостоящий лекарственный препарат. При его приеме девочка сможет полноценно жить.

Как добавили в пресс-службе суда, представитель регионального Минздрава просил матери в иске отказать на том основании, что препарат не входит в льготный перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций. Однако суд обязал министерство как можно быстрее начать сбор, оформление необходимых документов и закупку лекарства, чтобы ребенок получил его как можно скорее.

Теги
РоссияЧелябинская область
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