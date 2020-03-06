{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Челябинске продолжают готовиться к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что каких-либо указаний об их отмене или переносе в связи с распространением коронавирусной инфекции не поступало

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Власти Челябинской области продолжают подготовку к мероприятиям саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), запланированных в областном центре в 2020 году, указаний об их отмене из-за коронавируса нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в Челябинске в 2020 году предстоит провести 20 мероприятий саммитов ШОС и БРИКС.

"Каких-либо указаний об отмене или переносе мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в связи с распространением коронавирусной инфекции не поступало. Мы готовимся к мероприятиям в соответствии с указом президента России. Пока иного указа не вышло, мы подготовку продолжаем", - сказали в пресс-службе.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

Генеральный консул Киргизской Республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов в пятницу на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил, что делегация Киргизии будет принимать участие во всех мероприятиях. "Первое мероприятие - глав регионов стран ШОС. У нас готовится делегация к этой поездке. Скоро планируем получить официальный ответ об участии нашей делегации", - сказал он и добавил, что соответствующая заявка уже сделана.

Он заявил, что представители Киргизии готовятся ко всем мероприятиям в штатном режиме. "Вопрос отмены мероприятий в рамках саммитов мы не рассматриваем", - уточнил он.

По данным местных властей, по линии ШОС в Челябинске запланированы бизнес-форум, заседание специальной рабочей группы по развитию транзитного потенциала государств, встреча экспертов по согласованию проекта программы развития дорог, встреча экспертов по подготовке совещания министров транспорта государств - членов ШОС и совещание министров, форум глав регионов, заседание молодежного совета, заседание правления делового совета, деловой форум и конференция по онкологии.

По линии БРИКС в Челябинске пройдет встреча министров промышленности, форум молодых ученых, традиционный форум по вопросам организации, форум министров культуры, заседание рабочей группы по вопросам занятости, встреча министров труда и занятости, заседание рабочей группы по сельскому хозяйству, встреча министров сельского хозяйства, спортивные игры, международный молодежный бизнес-инкубатор, а также фестиваль культуры и третий форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба, за пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии, всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

В новость были внесены изменения (12:37 мск) - добавлены подробности о делегации Киргизии после третьего абзаца.

Теги
КиргизияРоссияЧелябинская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Суд отложил до 9 апреля дело о ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора
В пятницу на заседание не пришли пострадавшие и свидетели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС