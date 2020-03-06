В Челябинске продолжают готовиться к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС

"Каких-либо указаний об отмене или переносе мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в связи с распространением коронавирусной инфекции не поступало. Мы готовимся к мероприятиям в соответствии с указом президента России. Пока иного указа не вышло, мы подготовку продолжаем", - сказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в Челябинске в 2020 году предстоит провести 20 мероприятий саммитов ШОС и БРИКС.

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Власти Челябинской области продолжают подготовку к мероприятиям саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), запланированных в областном центре в 2020 году, указаний об их отмене из-за коронавируса нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Генеральный консул Киргизской Республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов в пятницу на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил, что делегация Киргизии будет принимать участие во всех мероприятиях. "Первое мероприятие - глав регионов стран ШОС. У нас готовится делегация к этой поездке. Скоро планируем получить официальный ответ об участии нашей делегации", - сказал он и добавил, что соответствующая заявка уже сделана.

Он заявил, что представители Киргизии готовятся ко всем мероприятиям в штатном режиме. "Вопрос отмены мероприятий в рамках саммитов мы не рассматриваем", - уточнил он.

По данным местных властей, по линии ШОС в Челябинске запланированы бизнес-форум, заседание специальной рабочей группы по развитию транзитного потенциала государств, встреча экспертов по согласованию проекта программы развития дорог, встреча экспертов по подготовке совещания министров транспорта государств - членов ШОС и совещание министров, форум глав регионов, заседание молодежного совета, заседание правления делового совета, деловой форум и конференция по онкологии.

По линии БРИКС в Челябинске пройдет встреча министров промышленности, форум молодых ученых, традиционный форум по вопросам организации, форум министров культуры, заседание рабочей группы по вопросам занятости, встреча министров труда и занятости, заседание рабочей группы по сельскому хозяйству, встреча министров сельского хозяйства, спортивные игры, международный молодежный бизнес-инкубатор, а также фестиваль культуры и третий форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба, за пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии, всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

В новость были внесены изменения (12:37 мск) - добавлены подробности о делегации Киргизии после третьего абзаца.