"Балтика" продала имущественный комплекс в Челябинске

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика" закрыла сделку по продаже принадлежавшего ей имущественного комплекса предприятия в Челябинске и планирует направить средства на развитие бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании.

"Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, закрыла сделку по продаже имущественного комплекса принадлежавшего ей предприятия в Челябинске. Эксклюзивным брокером сделки выступила компания Knight Frank St Petersburg. Средства от продажи завода будут направлены на развитие бизнеса "Балтики", - отмечается в сообщении.

Покупателем стал местный инвестор, занимающийся сдачей в аренду коммерческой недвижимости.

Как сообщалось ранее, "Балтика" в феврале завершила продажу завода в Красноярске. Обе площадки были закрыты в 2015 году. Сейчас компания нацелена на воплощение новой трехлетней стратегии, которая поможет "Балтике" укрепить позиции на российском рынке через усиление ключевых брендов, инновации и фокус на растущих сегментах и каналах, придерживаясь при этом жесткого контроля над расходами, отметили в компании.

Компания "Балтика" входит в Carlsberg Group. Пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах России: в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске, Новосибирске. "Балтике" принадлежат более 40 региональных и национальных брендов пива, а также 8 непивных брендов. Компания экспортирует свою продукцию в 75 стран мира.