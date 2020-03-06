{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Балтика" продала имущественный комплекс в Челябинске

Производственная площадка была закрыта в 2015 году

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика" закрыла сделку по продаже принадлежавшего ей имущественного комплекса предприятия в Челябинске и планирует направить средства на развитие бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании.

"Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, закрыла сделку по продаже имущественного комплекса принадлежавшего ей предприятия в Челябинске. Эксклюзивным брокером сделки выступила компания Knight Frank St Petersburg. Средства от продажи завода будут направлены на развитие бизнеса "Балтики", - отмечается в сообщении.

Покупателем стал местный инвестор, занимающийся сдачей в аренду коммерческой недвижимости.

Как сообщалось ранее, "Балтика" в феврале завершила продажу завода в Красноярске. Обе площадки были закрыты в 2015 году. Сейчас компания нацелена на воплощение новой трехлетней стратегии, которая поможет "Балтике" укрепить позиции на российском рынке через усиление ключевых брендов, инновации и фокус на растущих сегментах и каналах, придерживаясь при этом жесткого контроля над расходами, отметили в компании.

Компания "Балтика" входит в Carlsberg Group. Пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах России: в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске, Новосибирске. "Балтике" принадлежат более 40 региональных и национальных брендов пива, а также 8 непивных брендов. Компания экспортирует свою продукцию в 75 стран мира.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Суд отложил до 9 апреля дело о ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора
В пятницу на заседание не пришли пострадавшие и свидетели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС