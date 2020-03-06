Полуфиналистами конкурса "Учитель будущего" на Урале стали 150 из 2,5 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Участникам полуфинала конкурса "Учитель будущего" (организатор АНО "Россия - страна возможностей") в Уральском федеральном округе предстоит найти решение сложных педагогических задач, не имеющих однозначных ответов, а также продемонстрировать свои знания педагогики и психологии, в число полуфиналистов вошли 150 человек из 2,5 тыс. подавших заявки на участие, сообщили в пресс-службе конкурса.

Полуфинал начался в пятницу на базе Уральского государственного педагогического университета.

"Мы подготовили интересные задания для участников. Три дня они будут состязаться и получать новые знания в рамках мероприятий. Им предстоят дебаты на темы педагогически сложные, на темы, на которые нет правильных ответов. Им предстоит создавать уникальные продукты, конструкторы, им предстоит решать кейсы, которые происходят в школе между учителями, между учителями и школьниками, учителями и родителями. От УФО на конкурс поступило почти 2,5 тыс. заявок от учителей школ", - сказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков.

По данным пресс-службы конкурса, в полуфинале в Екатеринбурге примет участие 51 команда педагогов из всех регионов Уральского федерального округа - 22 команды от Свердловской области, 12 команд от Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, девять команд от Челябинской области, четыре команды от Ямало-Ненецкого автономного округа, три команды от Тюменской области, одна команда от Курганской области. Также в конкурсе принимают участие две студенческие команды Уральского государственного педагогического университета.

Руководитель проекта "Учитель будущего" Андрей Богданцев уточнил, что оцениваться будут коммуникативные навыки конкурсантов, умение аргументировать, работать в команде, а также знания педагогики и психологии. По словам заместителя полномочного представителя президента в УрФО Бориса Кириллова, конкурс важен, так как позволят проявить командный подход к решению проблем.

"Мы благодарны, что организаторы конкурса выбрали в качестве площадки для проведения полуфинала Уральский государственный педагогический университет. УрГПУ - основной вуз, по подготовке высококвалифицированных педагогов в Свердловской области, и я уверен, что участники конкурса "Учитель будущего" станут для студентов одним из ярких примеров того, как можно любить свою профессию, с какой ответственностью к ней относиться", - сказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.

О конкурсе

Первый всероссийский конкурс учительских команд "Учитель будущего" был запущен 19 ноября 2019 года платформой "Россия - страна возможностей" при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель - поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов - программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления "Сенеж" - образовательного центра АНО "Россия - страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.