Товарооборот Киргизии и Свердловской области в 2019 году вырос на 19%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Товарооборот между Свердловской областью и Киргизией по итогам 2019 года составил $120 млн, что на 19% выше показателей предыдущего года. Развитие контактов региона с Киргизией вышло на беспрецедентный уровень, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей области Василий Козлов на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

"Развитие контактов нашего региона с Киргизией вышло на беспрецедентный уровень. Это следствие того взаимопонимания, которое сложилось между лидерами наших государств", - сказал он. В пресс-службе регионального Министерства международных и внешнеэкономических связей добавили, что товарооборот Свердловской области с Киргизской Республикой последние несколько лет показывает устойчивую тенденцию к росту. В 2017 и 2018 году показатели выросли почти в полтора раза. По итогам 2019 года объем экспортно-импортных операций составил $120 млн, что на 19% выше показателей предыдущего года.

Козлов отметил, что в этом году начался перекрестный год России и Киргизии, которому будет посвящены ряд мероприятий на территории Свердловской области. Решение о проведении перекрестного года было принято в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию в марте 2019 года. Он отмечал, что программа года включает более 200 мероприятий, которые пройдут в России и Киргизии, и будут нацелены на активизацию двустороннего взаимодействия, прямых дружеских контактов граждан нашей страны. В частности, речь шла о проведении межрегиональной конференции в Екатеринбурге.

Козлов добавил, что свердловские власти совместно с Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП) планируют провести отдельный форум для бизнесменов в Екатеринбурге во время IX Российско-киргизской межрегиональной конференции, которая пройдет в сентябре этого года. Президент УТПП Андрей Беседин отметил, что проведение этого форума поможет продвижению бизнеса между странами.

По его сведениям, структура товарооборота между странами стабильна, но прирастает год от года. Свердловская область традиционно поставляет в Киргизию продукцию металлургической отрасли, которая является основной в экспорте. Растет и доля экспорта машиностроительной продукции. В последнее время фиксируется увеличение объемов поставок химического производства, а также продукции лесозаготовительного и лесоперерабатывающего комплекса. Из Киргизии импортируются металлы, продукты питания, в том числе, молочная продукция и текстиль.