Власти ХМАО запретили проведение массовых мероприятий с участием иностранцев

ТАСС, 6 марта. Проведение массовых мероприятий с участием зарубежных гостей, организаторами которых являются органы госвласти, отменили для снижения рисков завоза и распространения коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе. Соответствующее постановление подписала губернатор региона Наталья Комарова, сообщили в пятницу на едином официальном сайте государственных органов округа.

"Приостановить проведение в автономном округе массовых мероприятий (20 человек и более), в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, организаторами которых выступают органы государственной власти. Органам местного самоуправления, организациям и учреждениям всех форм собственности рекомендовано принять аналогичные меры", - говорится в тексте.

Власти напомнили, что все граждане, вернувшиеся недавно из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, при появлении первых респираторных симптомов должны обратиться за медпомощью на дому. Для консультации по этому поводу открыли горячую линию.

Наталья Комарова уточнила ТАСС, что постановление не отменяет проведение в Ханты-Мансийске XII Международного IT-форума с участием стран ШОС и БРИКС. "По каждому отдельному событию будет приниматься соответствующее решение. Пока по форуму решения нет", - сказала она.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.