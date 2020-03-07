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Фестиваль цифрового видео-арта Pixels Fest соберет на Урале художников из 15 стран

Работы участников покажут на медиафасаде Ельцин Центра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль и конкурс цифрового видео-арта Pixels Fest, открытие которого состоится в субботу в Ельцин Центре, на неделю соберет в Екатеринбурге художников из 15 стран, сообщила ТАСС PR-директор Pixels Fest Ольга Волкова.

"Международное жюри Pixels Fest выбрало 15 финалистов из более чем 160 заявок от художников из 35 стран. В фестивале примут участие художники из России, Азербайджана, США, Италии, Мексики, Чили, Германии - это основной показ. Также на спецпоказе покажут работы участников, прошедших во второй этап конкурса, но не вошедших в short-list победителей - здесь будут представлены работы художников из России, Великобритании, Венгрии, Германии, Китая, Мексики, США, Франции, Бразилии, Тайланда, Канады, Австралии, Италии", - сказала она.

Работы участников фестиваля будут размещены на медиафасаде Ельцин Центра.

Кроме того, организаторы предлагают и гостям фестиваля принять участие в создании интерактивной инсталляции "Футурология": каждый сможет отправить бесплатные СМС со своим посланием в будущее и о будущем прямо на медиафасад - они будут показаны на здании в реальном времени рядом с цитатами известных ученых, художников и футурологов. Инсталляция будет работать все дни фестиваля.

Также во время фестиваля состоятся лекции, воркшопы, круглый стол и международная выставка в VR-формате. Кроме того, будет показана кураторская программа видео-арт работ.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 7 по 15 марта. Он призван расширить рамки цифрового медиаискусства в городской среде Екатеринбурга.

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РоссияСвердловская область
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