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Праздничные мероприятия пройдут в день голосования по конституции в Свердловской области

Как сообщил вице-губернатор региона, возможно, участникам голосования вручат памятные бумаги, сувениры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Праздничные мероприятия будут организованы в Свердловской области в день общероссийского голосования по поправке к конституции, сообщил в субботу журналистам вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

"Учитывая неординарность события, конечно, мы постараемся вместе с органами местного самоуправления, чтобы голосование прошло не только абсолютно законно, но и с хорошим настроением. Поэтому 22 апреля в муниципалитетах будут и праздничные мероприятия. Мы сейчас вместе с коллегами из избирательных комиссий, муниципальными властями обсуждаем - может быть, участникам голосования будут вручаться на избирательных участках какие-то памятные бумаги, сувениры. Это сейчас прорабатывается", - сказал Бидонько.

По его словам, в регионе создана рабочая группа по подготовке голосования.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

Теги
РоссияСвердловская область
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