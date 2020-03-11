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Ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса получили в подарок новые машины

Им вручены ключи от новых Chevrolet Niva

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса в честь 77-й годовщины со дня образования объединения получили четыре автомобиля Chevrolet Niva. Об этом сообщила пресс-служба "Русской медной компании", которая стала соорганизатором праздничной церемонии.

Уральский добровольческий танковый корпус - уникальное танковое соединение, которое было создано 11 марта 1943 года на добровольные взносы жителей Урала. Во время Великой Отечественной войны корпус дошел до Праги. Специально для его бойцов в Златоусте были выпущены финские ножи, которые немецкая разведка прозвала "черными" из-за цвета рукоятки. Позже так стали называть состав танкового корпуса.

"На празднике присутствовали боевые ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса, среди которых санинструктор медико-санитарного батальона Серафима Селянина, механик-водитель танка Дмитрий Ильиных, командир отделения Виктор Канцевич и автоматчик 61-й Свердловской танковой бригады Петр Ушаков. Каждый получил автомобиль. Им вручены ключи от новых Chevrolet Niva", - говорится в сообщении.

Вице-президент РМК по общим вопросам Дмитрий Сабуров в ходе церемонии отметил, что испытания, через которые прошли ветераны, вызывают уважение и благодарность. "Конечно, мы чтим память всех героев, в том числе погибших и ушедших из жизни. Но нам хотелось бы отблагодарить тех, кто остался. Поэтому и было принято решение подарить им и их семьям новые машины", - цитирует пресс-служба Сабурова.

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РоссияСвердловская область
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