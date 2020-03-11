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Распространение коронавируса нового типа

В Свердловской области ограничили проведение мероприятий с участием более 5 тыс. человек

Ограничения будут действовать до конца апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек ограничили в Свердловской области до конца апреля для снижения рисков распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду департаментом информационной политики региона.

"Принято решение об ограничениях при проведении массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек на территории Свердловской области. Речь идет о введении этих ограничений до конца апреля. Однако при необходимости для обеспечения безопасности уральцев они могут быть продлены или усилены", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Евгений Куйвашев отметил, что эпидемиологическая ситуация в области остается стабильной. Созданы запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты - масок и перчаток. Все граждане, прибывающие из стран зоны риска, попадают под усиленное медицинское наблюдение, их контакты с окружающими ограничиваются. В список входят Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания.

В области заработает горячая линия по вопросам профилактики коронавируса. В ближайшее время будет проанализирована потребность в создании резерва дезинфицирующих средств.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

 

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичИранГерманияИспанияИталияРоссияКитайФранцияРеспублика КореяСвердловская областьРаспространение коронавируса нового типа
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