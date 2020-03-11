Портал для мониторинга покрытия сотовой связью дорог и трасс создадут в УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Информационный портал для мониторинга покрытия сотовой связью федеральных трасс и региональных дорог будет создан в Уральском федеральном округе. Его создание позволит систематизировать данные и узнать, где не работает ни один оператор, сообщил на совещании по исполнению федерального проекта "Информационная инфраструктура" помощник полпреда президента в УФО Евгений Гурарий.

В регионе около 67% региональных и межмуниципальных дорог покрыты сотовой связью, ситуация с федеральными трассами лучше - около 95% ею обеспечено. Согласно паспорту национального проекта "Цифровая экономика", к 2022 году все федеральные дороги должны быть обеспечены мобильной связью. Это поможет совершать вызов по номеру "112" для обеспечения безопасности и сохранения жизни людей.

"Взяли за основу <…> единую информационную систему по мониторингу цифрового неравенства, которая в Тюменской области разработана. <…> Мы хотели бы, чтобы все операторы внесли в эту систему текущую ситуацию по покрытию, внесли планы на год по строительству объектов, которые захватывали и региональные дороги. У нас появился удобный и простой портал, где мы раз в квартал актуализировали данные для мониторинга ситуации", - сказал Гурарий.

Он отметил, что также на карту будут наноситься места, где не хватает объектов придорожного сервиса: кафе, заправок и других. Создание портала положительно отразится на инвестиционной привлекательности в регионах, потому что наличие интернета и связи является одним из важных факторов по привлечению предпринимателей.

Однако в округе есть проблема по присоединению объектов к энергосетям на федеральных дорогах. По словам директора департамента инфраструктурных проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Игоря Семенихина, эту проблему будет легче решать после завершения работ по обеспечению покрытия связью на трассах "Кола", "Лена", "Вилюй" и "Колыма".