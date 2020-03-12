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Курганская область запустила сельскую ипотеку под 3% годовых

Размер кредита может составлять до 3 млн рублей

ТАСС, 12 марта. АО "Россельхозбанк" начало выдавать ипотечные кредиты жителям Курганской области под 3% годовых по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Льготная сельская ипотека может составлять до 3 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона.

Курганская область является одним из десяти регионов РФ, которые демонстрируют наиболее низкие социально-экономические показатели, в частности, здесь наблюдается высокий миграционный отток и высокий уровень безработицы - 8% от экономически активного населения против среднероссийского показателя в 4,8%. Для решения проблем области куратором региона был назначен глава Минфина РФ Антон Силуанов, при участии которого сформирован план ускоренного развития области.

"В Курганской области Россельхозбанк приступил к выдаче средств по сельской ипотеке под 3% годовых. Льготный кредит можно получить благодаря новой госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". При личном страховании ставка в Россельхозбанке не превышает 2,7%, разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что воспользоваться льготным кредитом могут любые граждане РФ в возрасте от 21 года до 75 лет на момент закрытия долговых обязательств, а сумма ипотеки может составить от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей.

Отмечается, что на полученные деньги можно или приобрести землю на сельских территориях и построить на ней по договору подряда жилой дом, или построить либо достроить дом на уже имеющемся в собственности участке, или купить готовый либо строящийся с земельным участком. Ипотека выдается на срок до 25 лет. Первоначальный взнос составляет от 10% от суммы кредита.

Теги
РоссияКурганская область
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