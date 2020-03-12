Военный суд в Екатеринбурге рассмотрит дело финансировавшего подразделение ИГ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении жителя Сургута Зураба Маммаева, обвиняемого в финансировании подразделения запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", направлено в Центральный окружной военный суд. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России и Центром "Э" ГУ МВД России по СКФО завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Сургута ХМАО - Югры Зураба Маммаева. Уголовное дело в отношении Маммаева с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СК.

Маммаев обвиняется по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). С октября 2014 по январь 2015 года Маммаев на территории Сирии принимал участие в незаконном вооруженном формировании под названием "Казахский джамаат", являющимся структурным подразделением ИГ. Он оказывал первую помощь участникам НВФ. В начале февраля 2015 года Маммаев вернулся в Россию и до дня его задержания - 18 июня 2019 года - не сообщил в правоохранительные органы РФ о своем участии в преступлении, имея такую возможность. Кроме того, с сентября 2014 по февраль 2016 года обвиняемый из Сургута перевел 135 тысяч рублей на сообщенные ему другим участником террористической организации номера банковских карт.