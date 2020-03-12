Два ветерана Уральского танкового корпуса посетили соединение, продолжающее его традиции

ТАСС, 12 марта. Ветераны Великой Отечественной войны, воевавшие в составе Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), посетили 90-ю гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области, которая является продолжателем традиций этого корпуса, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"Уральские танкисты пригласили к себе в гости фронтовиков: сапера Гаптульбара Мухаметьяновича Хайретдинова и танкиста Владимира Федоровича Николаева, участвовавших во взятии Праги и Берлина в составе УДТК. Для ветеранов была проведена комплексная экскурсия с показом современных образцов военной техники, стоящей на вооружении дивизии. Затем фронтовики встретились с юнармейцами и военнослужащими Чебаркульского гарнизона, рассказав о своем боевом пути в составе прославленного соединения, получившего от немецко-фашистской разведки грозное прозвище "дивизия черных ножей" за смелость, самоотверженность и бесстрашие в танковых атаках", - рассказали в пресс-службе.

В округе добавили, что в завершение визита ветераны на полигоне дали символический старт учениям казачьего танкового полка дивизии, отдав команды "по машинам" и "заводи" для убытия в район выполнения учебно-боевых задач.

О ветеранах

Николаев родился в Челябинске 13 января 1925 года. 9 мая 1943 года убыл на фронт в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Первый бой принял в Курской битве, участвовал в боях за освобождение Украины и Чехословакии, в штурме Берлина. За героизм и самоотверженность, проявленные в защите Отечества, награжден боевыми наградами: орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Праги", "За взятие Берлина", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне".

Гвардии старшина Хайретдинов родился 1 апреля 1925 года. На фронтах войны с 1943 года. Принимал участие в боях с Германией в составе 2-го Украинского фронта в качестве командира орудия, механика-водителя. Принимал участие в освобождении Орла, с боями прошел Польшу, освобождал Прагу, принимал участие в штурме Берлина. Дважды ранен. "После первого ранения, контузии лечился в госпитале родного города Златоуста. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией", Жукова". После окончания военной службы работал на машиностроительном заводе в Челябинске", - уточняется в сообщении.

Уральский добровольческий танковый корпус - уникальное танковое соединение, которое было создано в 1943 году на добровольные взносы жителей Урала. Он был оснащен оружием и техникой, изготовленными трудящимися эвакуированных заводов в Свердловской, Челябинской и Молотовской областях (ныне - Пермский край). Во время Великой Отечественной войны корпус дошел до Праги. Специально для его бойцов в Златоусте были выпущены финские ножи, которые немецкая разведка прозвала черными из-за цвета рукоятки. Позже так стали называть состав танкового корпуса. 11 марта отмечается День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.